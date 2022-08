Anzeige

RLCS: Team BDS im Rocket League Olymp! Seikoo und Co. werden Weltmeister 2022 Team BDS: Rocket League Weltmeister 2022

Team BDS holt sich den WM-Titel mit einem klaren 4:1 © Psyonix

Jonas Herrmann

Team BDS hat sich die Rocket-League-Krone geschnappt. Im WM-Finale 2022 kam es zum Showdown EU vs. NA – mit einem klaren Sieger.

In den vergangenen zwei Wochen kamen die 24 besten Rocket League-Teams der Welt in Fort Worth, Texas, zusammen, um den Weltmeister der Saison 2021/22 zu ermitteln. 10 Monate lang hatten die Spieler in regionalen und internationalen Turnieren Punkte gesammelt, um bei diesem Event antreten zu dürfen.

Nach zwei harten Jahren, in denen die Weltmeisterschaft ausfallen musste, sollte es das größte Event der Rocket League-Geschichte werden. Insgesamt befanden sich $2.085.000 im Preispool. Mit Team BDS konnte sich einer der Favoriten aus Europa durchsetzen.

Rocket League: Championship Sunday im Überblick

Nachdem in der ersten Woche das Wildcard-Event gelaufen war, begann die zweite Woche mit der Gruppenphase. Von Dienstag bis Samstag wurden hier die acht Teilnehmer des Championship Sunday ausgespielt. Einige Hochkaräter wie Team Falcons oder Spacestation Gaming mussten hier schon die Segel streichen.

Am Sonntag standen dann die Viertel- und Halbfinals und zu guter Letzt das große Finale um den Titel an. Zuerst konnte sich FaZe Clan mit einem knappen 4:3 gegen Version1 durchsetzen, danach besiegte G2 Esports die letzten Champions von The General NRG mit 4:1 und machten damit klar, dass es einen neuen Champ geben würde.

Auf der anderen Seite des Turnierbaums wurde es ebenfalls dramatisch. Team BDS musste über die vollen sieben Spiele gehen, um Karmine Corp auszuschalten. Danach standen sich mit Moist Esports und Furia zwei der absoluten Favoriten auf den Titel gegenüber. In einer aufregenden Serie dauerte es bis 3 Sekunden vor Schluss, ehe Yan „yanxnz“ Xisto Nolasco den entscheidenden Treffer erzielen konnte und Moist mitten ins Herz traf.

Die Halbfinals danach konnten mit der Dramatik nicht ganz mithalten. G2 machte gegen FaZe mit einem 4:2 das Finale klar und auch BDS hatte beim 4:2 gegen Furia überraschend wenig Probleme.

RLCS World Championship 2022: Das große Finale

Es war also alles angerichtet. Mit G2 und BDS standen sich zwei der absoluten Schwergewichte dieser Saison gegenüber. Beide hatten je ein Major gewonnen, G2 darüber hinaus vier und BDS drei Regionals. Die Erwartungshaltung war groß beim überwiegend US-amerikanischen Publikum.

Besonders Fan-Liebling Jacob „JKnaps“ Knapman wurde angefeuert. Er ist eine Legende in der Szene und war in Season 7 im Finale gescheitert. Der erwartete Schlagabtausch blieb allerdings aus. BDS konnte die ersten drei Spiele jeweils mit einem Tor Unterschied für sich entscheiden und hatte schon Matchpoint, bevor G2 überhaupt ins Rollen gekommen war.

Spiel vier ging dann an die Nordamerikaner, bevor Evan „M0nkey M00n“ Rogez, Alex „Extra“ Paoli und der erst im April dazugekommene Enzo „Seikoo“ Grondein im fünften Spiel mit einem lockeren 3:0 die Serie und den Titel klarmachen konnten. Die WM-Trophäe und das Preisgeld in Höhe von $600.000 gehen durch den 4:1 Erfolg gegen G2 Esports also nach Frankreich. Seikoo wurde darüber hinaus in seiner ersten Saison nicht nur Champion, sondern auch zum Finals-MVP gekürt.