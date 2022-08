Nationalspieler Anton Stach kassiert öffentliche Ansage von Trainer: "So kenne ich ihn nicht"

Bo Svensson hat nach dem torlosen Remis des FSV Mainz gegen Union Berlin öffentliche Kritik an seinem Mittelfeldspieler Anton Stach geübt.

Der Coach der 05er war von der Leistung des Nationalspielers am 2. Spieltag der Bundesliga wenig begeistert. „Ich fand nicht, dass Anton ein gutes Spiel gemacht hat. Ich glaube, das sieht er auch selbst“, stellte Svensson klar: „Nicht nur mit dem Ball, auch gegen den Ball. Das ist nicht so, wie ich ihn kenne.“

Sein Trainer glaubt trotz der eher schwachen Leistung weiterhin an das Potenzial seines Schützlings. „Spieler haben gute und schlechte Phasen. Dass er über ein Riesenpotenzial verfügt, ist klar“, erklärt Svensson. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Svensson ist optimistisch: „Er wird wieder kommen“

Stach war am Sonntag bereits in der 65. Minute ausgewechselt worden. Für ihn kam Neuzugang Angelo Fulgini in die Partie.