BVB verlängert mit Bynoe-Gittens bis 2025

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat den Vertrag mit Shootingstar Jamie Bynoe-Gittens kurz nach dessen 18. Geburtstag langfristig verlängert. Der BVB einigte sich mit dem englischen U19-Europameister auf eine Zusammenarbeit bis 2025. Der Offensivspieler hatte am Freitag beim 3:1-Auswärtssieg gegen den SC Freiburg sein erstes Bundesliga-Tor erzielt.

Der neue Vertrag sei bereits in der vergangenen Woche unterschrieben worden, teilte Dortmund mit. Bynoe-Gittens war am 8. August 18 Jahre alt geworden.

Bynoe-Gittens hatte in der vergangenen Saison sein Liga-Debüt für Dortmund gegeben, zudem gewann er mit der U19 des BVB die deutsche Meisterschaft der A-Junioren. Der Teenager sei ein "Gamechanger" und "Spieler, der für uns den Unterschied ausmachen kann", hatte Trainer Edin Terzic nach dem Sieg in Freiburg gelobt.

Auch Sportdirektor Kehl hob die Qualitäten des Senkrechtstarters hervor: "Schnelligkeit und Kreativität haben Jamie schon immer ausgezeichnet, mit seiner Unberechenbarkeit im Eins-gegen-eins verleiht er unserem Kader bereits in seinem jungen Alter ein ganz besonderes Element. Es macht Spaß zu beobachten, wie er an sich und seinem Spiel arbeitet. Diese Entwicklung sehen wir noch längst nicht am Ende, die nötige Zeit dafür werden wir ihm geben."