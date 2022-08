BVB verlängert mit Juwel! Jamie Bynoe-Gittens erhält in Dortmund neuen Vertrag

Wie der Verein verkündete, läuft der neue Kontrakt des 18 Jahre alten Flügelspielers bis 2025. Das vorherige Arbeitspapier wäre am Ende der aktuellen Saison ausgelaufen. Dem Vernehmen nach ist die Vertragsverlängerung auch mit einer enormen Gehaltserhöhung verbunden. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Bynoe-Gittens durfte bereits in der vergangenen Saison viermal Bundesliga-Luft schnuppern. Am Freitag schoss er schließlich gegen den SC Freiburg (3:1) seinen ersten Profi-Treffer und hatte einen maßgeblichen Anteil am Dortmunder Erfolg.