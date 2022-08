DFB-Gegner Japan testet vor WM in Düsseldorf

Deutschlands Gruppengegner Japan testet auf dem Weg zur Fußball-WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) zweimal in Düsseldorf.

Deutschlands Gruppengegner Japan testet auf dem Weg zur Fußball-WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) zweimal in Düsseldorf. Der viermalige Asienmeister trifft am 23. September in der Rhein-Metropole zunächst auf den WM-Teilnehmer USA, vier Tage später geht es gegen Ecuador. Das gab der japanische Verband bekannt.