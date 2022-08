Schwimm-EM: Braunschweig als Zwölfter ins 100-m-Halbfinale

Am Morgen nach seinem Bronzecoup über 50 m hat Rückenschwimmer Ole Braunschweig bei der EM in Rom das Halbfinale über die doppelte Distanz erreicht.

Am Morgen nach seinem Bronzecoup über 50 m hat Rückenschwimmer Ole Braunschweig bei der EM in Rom das Halbfinale über die doppelte Distanz erreicht. Der 24-Jährige aus Berlin, der am Montagabend die vierte Medaille für den Deutschen Schwimm-Verband (DSV) gewonnen hatte, qualifizierte sich in 54,53 Sekunden als Zwölfter für die nächste Runde. Seine Vereinskollegin Nele Schulze schied dagegen als 25. schon im Vorlauf über 50 m Brust aus.