Harnwegsinfektion: Vuelta-Aus für Radprofi Buchmann

Der deutsche Radprofi Emanuel Buchmann verpasst die am Freitag beginnende Vuelta in Spanien.

Koch einziger Deutscher im Aufgebot

Die schwere Vuelta, die mit einem Teamzeitfahren in den Niederlanden beginnt, führt über 21 Etappen - acht davon im Hochgebirge - und rund 3300 km bis zum Ziel in Madrid am 11. September. Titelverteidiger ist der Slowene Primoz Roglic, der das Rennen zuletzt dreimal in Folge gewann. Der dänische Tour-Sieger Jonas Vingegaard (beide Jumbo-Visma) und der slowenische Tour-Zweite Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) fehlen.