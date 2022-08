Irre Wende im Tränen-Drama! Arthur Abele darf bei Leichtathletik-EM weitermachen

Der 36-Jährige war nach der Entscheidung der Offiziellen zunächst in Tränen ausgebrochen. Weil die Heim-EM in München der letzte Wettkampf für den Europameister von 2018 ist, sah alles nach einem tragischen Karriereende aus. Aber es kam anders. (Der Medaillenspiegel der European Championships)

Abele darf doch weitermachen

Lange wurde in der Folge verhandelt. Abele warf derweil sogar bereits unter Vorbehalt den Diskus, dann kam die erlösende Nachricht: Dem deutschen Protest wurde stattgegeben!

Bereits an der ersten Hürde kam er ins Straucheln, auch das letzte Hindernis nahm er unsicher. Nach 14,51 Sekunden überquerte er schließlich die Ziellinie. Doch auf die Zeit kam es für Abele an diesem Tag nicht mehr an. Der Routinier genoss sichtlich den Jubel der Zuschauer und genoss den Moment.