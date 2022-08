Anzeige

Was ist Match Poker Was ist Match Poker?

Match Poker © undefined

Deutschland ist Weltmeister im Match Poker. Doch was verbirgt sich dahinter? Alexander Kleppe, Organisator der anstehenden Deutschen Meisterschaften, über die Entstehungsgeschichte.

SPORT1: Wie ist Match Poker entstanden?

Alexander Kleppe: 2009 wurde die International Federation of Poker gegründet. Ziel war die Anerkennung von Poker als Mind Sport/Denksport und Geschicklichkeitsspiel. Dafür hat die IFP die eigenständige Variante Match Poker entwickelt. Mittlerweile wurde aus IFP die IFMP und ist vom Dachverband der internationalen Sportverbände, der GAISF, als Sport anerkannt und ist darin Mitglied im Beobachterstatus. Den Webauftritt gibt es bei matchpokerfed.org.

Anzeige

SPORT1: Wie wird Match Poker gespielt?

Kleppe: Es wird angestrebt, den Glücksfaktor des herkömmlichen Poker stark zu reduzieren und im Idealfall ganz zu eliminieren. Match Poker ist ein Teamsport, der im Regelfall live ausgetragen wird, Online-Austragung ist aber ebenfalls möglich. Es ist somit ein Mix aus herkömmlichem Texas Holdem Live- und Online-Poker, sowie durch das Teamformat und das Spielen auf mobilen Geräten Elemente des E-Sport. Das Team besteht aus normalerweise aus 6 Mitgliedern, welche alle an unterschiedlichen Plätzen an unterschiedlichen Tischen sitzen. An allen Tischen wird den Spielern auf den gleichen Plätzen die gleiche Pokerhand ausgegeben. Damit wird das Spiel an den unterschiedlichen Tischen vergleichbar und der Glücksfaktor der Kartenverteilung entfällt. Es wird von jedem Spieler notiert, wie viele Chips er in einer Hand gewinnt oder verliert, das Team mit den meisten gewonnenen Chips gewinnt die meisten Punkte usw. Nach einer festgelegten Anzahl Hände, z.B. 500 Hände auf mehrere Durchgänge/Sessions verteilt, gewinnt das Team mit meisten Punkten das Turnier. Man kann sich auf Youtube ein Video anschauen wie es gespielt wird:

SPORT1: Wie kam es zum aktuellen WM-Titel?

Kleppe: Seit 2017 wird jährlich ein Nations Cup durchgeführt, gelegentlich ergänzt um einen European Cup oder Asian Cup. Der Nations Cup 2019 konnte wegen der politischen Unruhen nicht wie geplant in Peru stattfinden, wegen Corona wurde er 2020 als digitaler Nations Cup „aus dem Homeoffice“ online ausgetragen. Hier war von Vorteil, dass Match Poker in einer Web-App gespielt wird. Der Eventcharakter fehlte allerdings; auch war das Einhalten der Regeln schwierig zu bewerkstelligen. Nach einer wiederum online ausgetragenen Qualifikationsrunde 2021 wurde der anschließende Nations Cup 2021 auf Mai 2022 verschoben und konnte so wieder als Event mit 14 Teams ausgetragen werden. Austragungsort war Gevgelija in Nordmazedonien. Das deutsche Team konnte dabei erstmals seit 2011 wieder den Weltmeistertitel erringen.

Match Poker Weltmeister Team

SPORT1: Wie läuft die deutsche Meisterschaft ab?

Kleppe: Die IFMP startete Anfang 2021 eine Aktion, Match Poker als Sport mehr in die nationalen Märkte zu bringen. Auch als Zeichen der Weiterentwicklung und Professionalisierung wurde im Deutschen Poker Sport Bund ein Projekt zur Etablierung eines eigenen Match Poker Wettbewerbs gestartet, das von mir geleitet wird. Mittelfristiges Ziel ist es, Match Poker auch in Deutschland bekannt zu machen und langfristig die Anerkennung als Sport in Deutschland zu erwirken. Der erste Meilenstein wird mit der Deutschen Meisterschaft 2022 gesetzt. Diese findet am 20./21.8. mit sechs Teams im Grand Casino As statt, welches die für ein erstes Event bestmögliche Infrastruktur bietet.

Anzeige

Es nehmen sechs Teams daran teil, teils aus der deutschen Poker-Vereinslandschaft, teils extra für das Event zusammengestellte Teams.

Wer möchte, kann die Deutsche Meisterschaft live auf Twitch https://twitch.tv/dpsb_poker verfolgen. Auf den Social Media Kanälen des DPSB gibt es außerdem regelmäßige Updates.