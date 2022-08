Erste Titel bei der EPT Barcelona

Bei der EPT in Barcelona hat das Main Event begonnen. In den High Roller Events wurden bereits die ersten Titel ausgespielt.

Watson verbraucht vier Buy-Ins

Der Kanadier Mike Watson wählte einen ultra aggressiven Weg, um das €50.000 High Roller zu gewinnen. Insgesamt verbrauchte er vier (!) Buy-Ins, also €200.000. „Das war blanke Sturheit von mir, anders kann man das nicht formulieren“, so Watson nach seinem Sieg. Mit einem Preisgeld von €872.940 ging Watson dann noch mit einem satten Plus aus dem Turnier. 39 Spieler nahmen insgesamt teil, Dank diverser Rebuys gab es 59 Buy-Ins. Die deutschsprachige High Roller Szene ging leer aus.