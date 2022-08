Schiedsrichter Aytekin macht irren Trick bei Bayern-Spiel gegen Frankfurt öffentlich

„Wir sind in Deutschland mit die führende Review-Nation, was die Geschwindigkeit anbelangt“, erklärt der Unparteiische bei kicker meets DAZN. „In anderen Nationen ist die durchschnittliche Zeit 15 bis 20 Sekunden länger. Aber was die Zuschauer und Spieler anbelangt, können sich 75 Sekunden anfühlen wie eine Ewigkeit.“