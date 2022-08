Bundesliga: BVB-Verkaufskandidat will bleiben

Nur 36 Minuten hat Julian Brandt bisher in der neuen Saison 2022/23 gespielt. Für den BVB-Mittelfeldstar reichte es nur für zwei Kurzeinsätze in der Bundesliga, im DFB-Pokal kam er sogar überhaupt nicht zum Einsatz.

BVB-Verbleib? „Er selbst möchte das so“

Wie geht es für den 38-fachen deutschen Nationalspieler, dessen Vertrag bei Borussia Dortmund noch bis 2024 läuft, nun weiter? Gemeinsam mit Reporter-Kollege Oliver Müller spricht Berger in einer neuen Ausgabe über die Zukunft des Mittelfeldspielers. Dabei wird enthüllt: Brandt bleibt trotz aller Wechselgerüchte definitiv in Dortmund!

In der Vergangenheit habe es immer mal wieder Anfragen von Vereinen und Vermittlern an seinen Berater-Papa Jürgen gegeben. „Die hat Julian aber abgelehnt, er fühlt sich beim BVB wohl und will sich durchbeißen“, so Berger. „Trotz des Trainerwechsels fühlt er sich gerade gut aufgehoben in Dortmund. Ich glaube auch, dass seine Qualitäten dem BVB guttun können.“