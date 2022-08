Drama um Klosterhalfen

Lange Zeit war sie in der Führungsgruppe, ehe rund 2.000 Meter vor dem Ziel die spätere Siegerin Yasemin Can das Tempo erhöhte. „Ich dachte, dass wir jetzt ein schönes Dreier-Package zusammen machen, aber bei mir war danach ganz schnell Ende“, schilderte sie die entscheidende Szene im SPORT1 -Gespräch.

Reh trotz körperlichen Problemen in Top Ten

„Ich denke, dass es auf jeden Fall wieder ein Schritt in die richtige Richtung war. Rein vom Gefühl war das ein deutlicher Unterschied zu Eugene, denn ich habe gespürt, dass ich wieder konkurrenzfähig bin“, meinte sie in Bezug auf das starke Rennen in Polen.

Nicht so gut verlief es für die zweite deutsche Starterin Alina Reh. Sie hatte zwischenzeitlich körperliche Probleme und griff sich immer wieder an den Bauch. Dennoch kämpfte sich die 25-Jährige durch und wurde am Ende in 32:14,02 Minuten Achte.