Fabio Coentrao: Der Real-Star, der nie zu Bayern wollte

Das hat es in der Geschichte des FC Bayern auch noch nicht so oft gegeben!

Der Kontakt zwischen den beiden Traditionsvereinen brach allerdings nie wirklich ab, in der Winterpause der Saison 2010/11 ging Benfica auf den FC Bayern zu und eröffnete neue Gespräche rund um einen Transfer. Beide Parteien wurden sich schließlich einig, Coentrao sollte für 20 Millionen Euro an die Isar wechseln.

Coentrao tritt gegen Bayern nach - und wechselt nach Madrid

Er machte Anfang April 2011 kein Geheimnis daraus, was er vom FC Bayern hielt: „Ich will nicht kontaktiert werden, will nicht angerufen werden. Ich gehe eh nicht ans Telefon. Ich bin genervt davon, ständig zu wiederholen, dass ich bleiben möchte“, sagte der damals 23-Jährige der portugiesischen Sportzeitung A Bola .

Coentrao stand von 2011 bis 2018 bei Real Madrid unter Vertrag und gewann in diesen Jahren an der Seite seines portugiesischen Teamkollegen Cristiano Ronaldo je zweimal die spanische Meisterschaft und die Champions League.

Dennoch konnte der heute 34-Jährige nie das abrufen, was sich die Königlichen von ihm erhofften. An Stamm-Linksverteidiger Marcelo gab es kein Vorbeikommen, weshalb er auch per Leihe sowohl für die AS Monaco als auch für Benfica-Rivale Sporting Lissabon auflief.