Auftaktsiege für zwei deutsche Beach-Duos

Bei den European Championships sind nun auch die Beachvolleyball-Wettbewerbe gestartet. In der Münchner Innenstadt feiern zwei deutsche Duos einen siegreichen Auftakt.

Mit Erfolgen von zwei deutschen Frauen-Kombinationen hat am Montag die Beachvolleyball-EM in München begonnen. Die WM-Dritten Svenja Müller/Cinja Tillmann (Hamburg/Düsseldorf) stehen dabei nach ihrem Auftaktsieg ebenso schon mindestens in der Zwischenrunde wie die deutschen Meisterinnen Chantal Laboureur/Sarah Schulz (Stuttgart/Düsseldorf).