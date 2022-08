European Championships, Leichtathletik-EM: Alica Schmidt fightet sich ins Halbfinale

In ihrem Vorlauf wurde sie mit 52,52 Sekunden Dritter und ist somit eine Runde weiter. „Es war vorher alles relativ eng beieinander. Von dem her bin ich super glücklich, dass es gereicht hat“, sagte sie nach dem Rennen.

Alica Schmidt: „Ist der absolute Hammer“

„Für uns deutsche Athleten ist es aber der absolute Hammer“, schilderte sie bei SPORT1 und schob an, „es war mega. Ich wusste vorher, dass es krass wird. Man hat das gestern schon beim Aufwärmplatz gehört. Ich habe aber versucht, mich so gut wie möglich drauf vorzubereiten und bei mir zu bleiben. Das ist mir glaube ich auch ganz gut gelungen.“

Am Dienstag steht für sie dann das Halbfinale an. Dabei geht die 23-Jährige ohne Druck an den Start, wie sie erläutert: „Es war das Ziel, dass ich ins Halbfinale komme. Ich versuche daher morgen, einfach nochmal locker ranzugehen, mit den Mädels so gut es geht mitzulaufen. Es wird nämlich ein wahnsinnig starkes Niveau werden.“