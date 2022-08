Diskus: DLV-Trio um Pudenz ohne Mühe im Finale

Die deutschen Diskuswerferinnen um die Olympiazweite Kristin Pudenz (Potsdam) kämpfen bei der Heim-EM in München um die Medaillen.

Die deutschen Diskuswerferinnen um die Olympiazweite Kristin Pudenz (Potsdam) kämpfen bei der Heim-EM in München um die Medaillen. Sowohl Pudenz (64,25 m) als auch Shanice Craft (Mannheim/62,64 m) und die WM-Fünfte Claudine Vita (Neubrandenburg/63,51 m) zogen ohne Probleme in das Finale am Dienstag (21.02 Uhr/ARD) ein.