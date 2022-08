Rad-Star Tom Dumoulin beendet Karriere

Der niederländische Radstar Tom Dumoulin beendet seine Karriere. Das teilt der 31-Jährige am Montag bei Social Media mit.

„Ich habe beschlossen, das Radfahren mit sofortiger Wirkung aufzugeben“, teilte der 31-Jährige am Montag in den sozialen Netzwerken mit. Im vergangenen Juni hatte der Giro-Sieger und Zeitfahr-Weltmeister von 2017 seinen Rücktritt zum Jahresende verkündet, nun ist schon früher Schluss.

"Der Tank ist leer, die Beine fühlen sich schwer an und die Trainingseinheiten laufen nicht so wie erhofft", schrieb Dumoulin. Damit verzichtet der Niederländer auch auf einen Start bei den Weltmeisterschaften in Australien im September.