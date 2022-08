Bahnrad-EM: Hinze sprintet zu Gold

Dritter Start, drittes Gold: Emma Hinze ist bei der Heim-EM in München nicht zu stoppen. Für die deutschen Bahnrad-Asse läuft die EM in München weiter glänzend.

Emma Hinze blickte bange Sekunden auf den Videowürfel unter dem Hallendach, dann erlöste Europas Sprint-Queen die Einblendung ihres beeindrucken Tigersprungs. In einem dramatischen Foto-Finish hatte die fünfmalige Weltmeisterin ihren Goldrausch bei der Heim-EM in München fortgesetzt und das nächste Glanzlicht für die herausragenden deutschen Bahnrad-Asse gesetzt.

Die 24-Jährige aus Cottbus gewann am Montag das spannende Finale in der Königsdiziplin Sprint und feierte nach den Erfolgen im Teamsprint und dem 500-m-Zeitfahren ihren dritten Sieg bei den Titelkämpfen in München.