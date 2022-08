Marco Reus hadert mit BVB-Abgängen wie Haaland: "Es ist brutal schade"

BVB-Star Reus ist gegen Playoffs in der Bundesliga

Kapitän Marco Reus hat bei Borussia Dortmund schon so manchen Star kommen und gehen sehen. Der 33-Jährige hadert mit den zahlreichen Abgängen talentierter Spieler in den vergangenen Jahren.

Mit Erling Haaland hat auch in dieser Sommer ein absoluter Leistungsträger Borussia Dortmund den Rücken gekehrt.

Mit seinem Schritt zu Manchester City rückte der Norweger in den Kreis der namhaften BVB-Abgänge auf. Ein Umstand, der BVB-Kapitän Marco Reus nicht gerade glücklich stimmt.

Für viele talentierte Spieler sind die Schwarz-Gelben schon seit längerer Zeit nur Durchgangsstation. „Man hat immer das Gefühl, man könnte eine Mannschaft aufbauen und dann in ein, zwei Jahren zerbricht die Mannschaft wieder, weil zwei, drei gute Spieler gehen", erklärte Reus.

Reus trauert Haaland und Co. hinterher

Der ehemalige Nationalspieler verwies vor allem auf Ex-BVB-Stars wie Haaland, Ilkay Gündogan, Mario Götze, Jadon Sancho oder Ousmane Dembélé. „Wenn man guckt, welche Spieler wir in den letzten Jahren hatten: Damit würden wir - wenn die so zusammengeblieben wären - einiges rasieren in Europa“, lautete das Fazit des 33-Jährigen.