Transfermarkt: Denkt United-Coach Erik ten Hag bei Ronaldo um? Nachfolger im Gespräch

Cristiano Ronaldo ist bei Manchester United offenbar immer mehr isoliert. So sehr, dass Trainer Erik ten Hag nun doch bereit sein soll, ihn gehen zu lassen. Auch ein Nachfolger ist schon im Gespräch.

Im Zuge der verheerenden 0:4-Niederlage gegen Brentford rückten insbesondere die anhaltenden Spekulationen um Cristiano Ronaldo erneut in den Mittelpunkt. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

Laut einem Bericht von The Athletic sei Ten Hag mittlerweile dazu bereit, den Superstar gehen zu lassen – allerdings nur unter einer Bedingung. Die Red Devils müssen sich auf der Stürmerposition verstärken, da es dort aktuell an Optionen mangelt. In der Meldung heißt es, dass sich United um Jamie Vardy von Leicester City bemühen könnten.