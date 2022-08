Deutsche Sportkletterer weiter ohne EM-Medaille im Speed

Die deutschen Sportkletterer müssen bei EM-Titelkämpfen weiter auf ihre erste Speed-Medaille warten. In den Wettbewerben bei den European Championships in München war einen Tag nach Boulder-Silber für Hannah Meul (Frechen) die Viertelfinalteilnahme von Nuria Brockfeld (Osnabrück) das beste Ergebnis der Gastgeber.

An der 15 m hohen Wand auf dem Königsplatz holte der ukrainische Titelverteidiger und Weltmeister Danilo Boldirew Gold. In seinem fünften EM-Finale setzte sich der 30-Jährige gegen den Polen Marcin Dzienski durch. Bronze gewann der Franzose Guillaume Moro. Gold bei den Frauen nach rein polnischen Halbfinals ging an die WM-Dritte und Weltrekordlerin Aleksandra Miroslaw vor den Schwestern Aleksandra und Natalia Kalucka, die ihre Favoritenstellung als Weltmeisterin nicht bestätigte.