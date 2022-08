Bahnrad: Hinze im Sprint-Finale - Friedrich fährt um Bronze

Emma Hinze steuert bei der Bahnrad-EM in München auf die nächste Goldmedaille zu. Die Weltmeisterin gewann am Montag ihr Halbfinale in der Königsdiziplin Sprint und zog ins Finale um Gold ein. Die 24-Jährige aus Cottbus setzte sich in zwei Läufen gegen Laurine van Riessen aus den Niederlanden durch.