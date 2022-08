Para-Radfahrerin Hausberger holt WM-Gold

Frankfurt am Main (SID) - Para-Radfahrerin Maike Hausberger hat für einen goldenen deutschen WM-Abschluss gesorgt. Die 27 Jahre alte Zweiradfahrerin holte sich am letzten Tag der Titelkämpfe nach ihrem Triumph im Einzelzeitfahren auch den Sieg im Straßenrennen. Zudem gewannen Kerstin Brachtendorf in der Startklasse C5 sowie Steffen Warias in der C3-Klasse in ihren Straßenrennen jeweils Silber.