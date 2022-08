DLV-Präsident Kessing: "So kann es weitergehen"

Jürgen Kessing hofft nach dem goldenen Auftakt zum Beginn der Heim-EM in München auf Rückenwind für die Mannschaft.

So kann es doch weitergehen!

Jürgen Kessing, Präsident des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV), hofft nach dem goldenen Auftakt zum Beginn der Heim-EM in München auf Rückenwind für die Mannschaft. „Es ist genau das eingetreten, was wir uns alle gewünscht und erhofft haben. Ich gehe davon aus, dass der Funke im Team gezündet hat“, sagte Kessing, nachdem Richard Ringer Gold im Marathon gewonnen hatte und die DLV-Frauen in der Teamwertung triumphierten.