Leichtathletik: Hochsprung-Legende greift Gina Lückenkemper an - "Populistischer Unfug"

"On Fire!" Lückenkemper nach WM-Bronze voller Vorfreude auf EM

Nach der Leichtathletik-WM äußert sich Gina Lückenkemper kritisch über die Spitzensportförderung in Deutschland. Eine Olympiasiegerin kann diese Kritik nicht nachvollziehen und teilt nun kräftig aus.

Der Streit um die Spitzensportförderung in Deutschland spitzt sich zu.

Nach dem schwachen Abschneiden der deutschen Athleten bei der Leichtathletik-WM hatte Sprinterin Gina Lückenkemper Kritik zurückgewiesen und das Förderungssystem in der Bundesrepublik bemängelt .

Die zweimalige Hochsprung-Olympiasiegerin Ulrike Nasse-Meyfarth kann die Aussagen von Lückenkemper indes nicht nachvollziehen. „Die Auffassung der Lady mit den schnellen Beinen und dem noch schnelleren Mundwerk, dass in Deutschland ja nur Halbprofis gegen Vollprofis aus anderen Ländern antreten, ist populistischer Unfug“, sprach die 66-Jährige im Interview mit dem Tagesspiegel Klartext.

Olympiasiegerin hält Förderung für ausreichend

Die finanzielle Förderung in Deutschland schätzt Nasse-Meyfarth als ausreichend ein. „Ich weiß nicht, was da einen Sportler noch hindern soll, genauso wie ein sogenannter ‚Vollprofi‘ zwei Trainingseinheiten am Tag zu absolvieren und vielleicht noch eine Physiotherapie-Einheit“, meinte sie. (SERVICE: Zeitplan der Leichtathletik-EM)