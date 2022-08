Ringer holt überraschend Marathon-Gold in München

Richard Ringer gewinnt in München die Goldmedaille © AFP/POOL/SID/ADAM PRETTY

Richard Ringer (Rehlingen) hat bei den European Championships in München überraschend Gold im Marathon gewonnen. Der 33-Jährige triumphierte mit einem sagenhaften Endspurt in 2:10:21 Stunden vor Maru Teferi aus Israel. Bronze ging an dessen Landsmann Gashau Ayale.