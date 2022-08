Alle deutschen Kugelstoßer stehen im EM-Finale

Alle deutschen Kugelstoßer haben bei der Heim-EM in München den Einzug ins Finale am Abend geschafft.

Alle deutschen Kugelstoßer haben bei der Heim-EM in München den Einzug ins Finale am Abend (ab 20.38 Uhr) geschafft. Bei den Frauen überstanden Katharina Maisch (18,65 m/LV Erzgebirge), Sara Gambetta (18,53/Halle/Saale) und Julia Ritter (17,80/Wattenscheid) relativ souverän die Qualifikation am Vormittag im Olympiastadion.