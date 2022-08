Leichtathletik-EM Pinto und Haase im Halbfinale über 100 m

Nach Gina Lückenkemper (Berlin) stehen auch Tatjana Pinto und Rebekka Haase bei der Leichtathletik-EM in München im Halbfinale über die 100 m.

Nach Gina Lückenkemper (Berlin) stehen auch Tatjana Pinto (Wattenscheid) und Rebekka Haase (Wetzlar) bei der Leichtathletik-EM in München im Halbfinale über die 100 m (Dienstag, 20.35).

Pinto reichten in ihrem Vorlauf 11,43 Sekunden zum Erreichen der nächsten Runde, Haase kam sogar mit 11,50 Sekunden weiter. Vize-Europameisterin Lückenkemper, die bereits unter der 11-Sekunden-Marke geblieben war, musste aufgrund ihrer Vorleistungen nicht in den Vorläufen antreten.

Das Finale (22.25 Uhr) steigt ebenfalls am Dienstagabend, als Favoritinnen gelten die Titelverteidigerin und Jahresbeste Dina Asher-Smith (10,83), Daryll Neita (10,90/beide Großbritannien) sowie die starke Schweizerin Mujinga Kambundji (10,89). Lückenkemper ist mit ihren 10,99 Sekunden die Nummer vier in diesem Jahr in Europa.