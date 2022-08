"Für Schalke wird es verdammt schwer, die Klasse zu halten" - Bundesliga profitiert von Werner - Kolumne von Stefan Effenberg

Stefan Effenberg bewertet in seiner SPORT1-Kolumne die Bundesliga-Rückkehr von Schalke und Timo Werner. Auch zur Elfmeter-Aufregung in Berlin hat er eine klare Meinung, während er den BVB lobt.

Das 2:2 gegen Borussia Mönchengladbach war ganz wichtig für die Moral des Aufsteigers. In letzter Sekunde haben sie einen Elfmeter verwandelt und noch den Punkt geholt. Das kann ein Effekt sein, der Königsblau die nächsten Spiele trägt.

Daneben finde ich eine weitere Bundesliga-Rückkehr mit positiven Auswirkungen verbunden: Der Wechsel von Timo Werner zu RB Leipzig ist ein Gewinn für die gesamte Liga. In meinen Augen ergibt der Wechsel aus mehreren Gründen Sinn.

Werner profitiert stark von Leipzig-Rückkehr

Werner will zur Weltmeisterschaft als Stammspieler, diese Spielzeit kriegt er bei RB - und nicht in England. Er braucht zudem das Vertrauen vom Trainer, vom ganzen Umfeld. Das bekommt er ebenfalls in Leipzig. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)