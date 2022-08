Schwimm EM: Knackt Wunder-Teenager David Popovici den Weltrekord von Paul Biedermann?

Popovic dominierte schon bei der WM

Rom ist Popovicis Lieblings-Becken

Schon da war also zu erkennen, dass er wohl auch bei den Herren dominieren könnte. Dies bestätigt er in diesem Jahr eindrucksvoll und schwamm über 100 Meter nun auch bei den Herren eine Fabelzeit.

Wieder war das Rennen in Rom. Dass er ausgerechnet hier so schnell schwimmt ist keine Überraschung. Popovici hat das Becken in Rom auf der Homepage seines Ausrüsters arena, als seinen Lieblings-Austragungsort deklariert. „Das Becken, wo ich mich am besten gefühlt habe, ist das im Stadio Olimpico del Nuoto, in Rom. Das ist das schnellste Becken, wo ich je geschwommen bin und die Stimmung ist dort echt überragend.“