Conte provoziert Tuchel nachts auf Instagram: Trainer-Zoff nach London-Derby geht weiter

Antonio Conte hat nach dem hitzigen 2:2 seiner Tottenham Hotspur gegen den FC Chelsea eine provokante Grußbotschaft in Richtung Thomas Tuchel geschickt.

Der 53-jährige Italiener hat via Instagram mitten in der Nacht ein Video hochgeladen, auf dem zu sehen ist, wie Tuchel beim zwischenzeitlichen 2:1-Führungstreffer der Blues jubelnd an seinem Trainerkollegen vorbeirennt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)