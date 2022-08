Beachvolleyball: Deutsche Athleten greifen bei EM in München nach Medaillen - Zeitplan, TV, Stream

Die deutschen Beachvolleyballspielerinnen und Beachvolleyballspieler wollen bei der Heim-EM in München nach Medaillen greifen.

Bei den European Championships in München startet am Montag ab 17:15 Uhr die beiden Turniere im Beachvolleyball.

Über eine Woche duellieren sich die besten Beachvolleyballspielerinnen und Beachvolleyballspieler Europas. Das Finale der Frauen steigt am Samstag , das Finale der Herren am Sonntag.

128 Athletinnen und Athleten aus 19 Nationen sind in München am Start. Schauplatz des Turniers ist der Königsplatz – mitten im Herzen Münchens. Zwischen Glyptothek im Norden und der Antikensammlung im Süden wurde für die EM der Sand aufgeschüttet.

Die deutschen Athletinnen und Athleten können sich durchaus Hoffnung auf Medaillen machen. Das Turnier wird am Freitag von dem an Nummer eins gesetzten Deutschen-Duo Tillmann/Müller eröffnet. Mit Laboureur/Schulz spielt am ersten Turniertag gleich auch ein zweites deutsches Duo.