Schiri-Ärger bei Spurs-Spiel: Chelsea-Fans starten Petition

Drama an der Stamford Bridge!

In einem spektakulären London-Derby zwischen dem FC Chelsea und Tottenham Hotspur sicherte Harry Kane den Spurs tief in der Nachspielzeit ein 2:2. Nach der Partie standen zunächst die beiden Coaches der Mannschaften, Thomas Tuchel und Antonio Conte, im Fokus, aber auch um Schiedsrichter Anthony Taylor gab es Diskussionen.

Dieser soll - wenn es nach den Fans der Blues geht - einen großen Anteil am Punktgewinn der Spurs haben. Sie werfen dem Unparteiischen eine ganze Reihe an Fehlentscheidungen vor, beide Tore der Spurs seien zudem irregulär gewesen. Zahlreiche Fans sahen sich deswegen dazu veranlasst, eine Petition gegen den 43-Jährigen zu unterschreiben. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Fans machen Referee für beide Spurs-Tore verantwortlich

Rund 82.000 Leute unterschrieben diese Petition bereits bis Montagmorgen, die Taylor zukünftig von allen Chelsea-Spielen ausschließen soll. Der Ersteller der Petition verwies dabei darauf, dass Taylor sowohl im jüngsten London-Derby als auch in der Vergangenheit mehrfach gegen Chelsea gepfiffen hatte.

Im Vorfeld des späten Ausgleichs durch Kane soll Spurs-Verteidiger Cristian Romero Chelsea-Neuzugang Marc Cucurella an den Haaren gezogen haben. Den folgenden Eckball und den damit verbundenen Treffer des englischen Stürmers hätte es somit nicht gegeben. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Nach dem Spiel zählte auch Chelsea-Trainer Tuchel den Unparteiischen an. Er kann die Entscheidungen des 43-Jährigen nicht nachvollziehen: „Ich kann Ihnen versichern, dass nicht nur die Fans, sondern die ganze Umkleidekabine so denkt. Ich kann nicht verstehen, dass das erste Tor kein Foul ist oder wie ein Spieler bei einer Ecke an den Haaren gezogen werden kann.“