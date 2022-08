Bundesliga: Thomas Müller lässt nächste Bayern-Legende hinter sich - folgen der Bomber, Kahn und Maier?

Thomas Müller hat beim ungefährdeten Sieg über den VfL Wolfsburg am Sonntag den nächsten Meilenstein erreicht.

Der Ur-Bayer liegt damit in der Liste auf Rang vier. Mit dem verstorbenen Stürmergenie Gerd Müller hat nur ein Feldspieler jemals mehr Liga-Partien für die Münchner bestritten (427). (Bericht: Müller witzelt über Musiala)

Den „Bomber“ dürfte Müller also in Kürze einholen, genauso wie den „Titan“ Oliver Kahn. Der heutige Vorstandsboss hat ebenfalls 427 Mal in der Bundesliga für seinen Klub gespielt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)