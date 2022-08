PGA-Tour: Zalatoris siegt im Stechen gegen Straka

Will Zalatoris gewinnt das Stechen gegen Sepp Straka. © AFP/GETTY IMAGES/SID/ANDY LYONS

Sepp Straka aus Österreich hat sich auf der PGA-Tour beim Turnier in Memphis Will Zalatoris im Stechen knapp geschlagen geben müssen.

Golfprofi Sepp Straka aus Österreich hat seinen zweiten Erfolg auf der PGA-Tour knapp verpasst. Straka (29) musste sich bei der mit 15 Millionen Dollar dotierten St. Jude Championship in Memphis/Tennessee im Stechen am dritten Extraloch Will Zalatoris aus den USA geschlagen geben. Straka und Zalatoris lagen auf dem Par-70-Kurs nach vier Runden mit 265 Schlägen gleichauf.