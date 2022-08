Langlauf: Russland-Star Stepanowa greift IOC-Präsident Bach an

Bereits im Nachgang der Olympischen Spiele 2022 in Peking machte Veronika Stepanowa klar, was sie von den Sanktionen des IOC gegen Russland und Belarus hält.

Im Rahmen einer Zeremonie, wo die 21-Jährige für ihre olympische Goldmedaille im Langlauf geehrt wurde, drückte sie ihre Unterstützung für den russischen Angriff auf die Ukraine aus: „Wir werden in der Ukraine gewinnen, so wie wir bei den Olympischen Spielen gewonnen haben.“ (NEWS: Alles zum Langlauf)

Damit reagierte die Frau aus Jelisowo auf Aussagen von IOC-Präsident in der Bild . Der 68-Jährige erinnerte daran, dass die Sanktionen gegen Russland und Belarus „von nicht einmal 50 Staaten dieser Welt“ mitgetragen würden. Rund 150 nationale Verbände würden diese also nicht umsetzen.

„Und die fragen uns: Warum reagiert ihr hier? Nur weil es in Europa ist? Was habt ihr mit dem Jemen gemacht, was mit Afghanistan? Was mit Äthiopien, was ist mit Mali?“ Dies müsse das IOC berücksichtigen und dürfe sich nicht dieser Spirale aus Sanktionen und Boykotts anschließen.