Leichtathletik-EM: DLV-Sprinter jagen Schallmauer

Bei den European Championships 2022 in München gehen auch die Leichtathleten an den Start. Die deutschen Sprintern könnten für einen besonderen Erfolg sorgen.

Treten die deutschen Sprinter in München in die Fußstapfen von Armin Harry?

Aktuell steht dieser bei 10,01 Sekunden. Diese Bestmarke lief Julian Reus 2016 in Mannheim und hat seitdem Gültigkeit. Aber das DLV-Trio bewegt sich schon in diesen Sphären. Selbst die deutsche Fabelzeit von Armin Harry, der 1960 in Zürich als erster Mensch überhaupt 10 Sekunden gelaufen war - wenn auch handgestoppt - scheint in Reichweite.