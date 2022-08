Premier League: Kapitänsamt bei City für Gündogan eine „große Ehre“

Ilkay Gündogan wurde von seinen Mitspielern zum neuen Kapitän von Manchester City ernannt. Der deutsche Nationalspieler bestätigte dies am Sonntag über seine Kanäle in den sozialen Medien. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Damit tritt Gündogan in die Fußstapfen von Klublegende Fernandinho, der nach neun Jahren bei den Citizens in sein Heimatland Brasilien zurückkehrte. Bereits in der vergangenen Spielzeit trug der Ex-Dortmunder regelmäßig als Vizekapitän die Binde. Dieses Amt übernimmt laut The Telegraph nun Mittelfeld-Akteur Kevin De Bruyne.