Premier League: United-Torwart David De Gea nimmt Schuld auf sich

So entschuldigte sich Torwart David De Gea nach dem Abpfiff im Interview mit Sky Sports UK für seine Fehler: „Ich habe dem Team drei Punkte gekostet.“ Aus diesem Grund würde er die Verantwortung für die Niederlage auf sich nehmen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Erik ten Hag: „Haben sie im Stich gelassen“

Zugleich betonte er, worauf es in den nächsten Wochen ankomme: „Es war eine schlechte Leistung. Aber wir müssen zusammenhalten und verstehen, was der Trainer will. Wir müssen für das Wappen und den Verein spielen.“