Sportschau: Debatte über Umgang mit Russen im Sport

Die Debatten über den unterschiedlichen Umgang des internationalen Sports mit russischen Aktiven und Funktionären wegen des Ukraine-Kriegs nehmen an Fahrt auf. Auf Anfrage der ARD-Sportschau forderte einerseits die Grünen-Europapolitikerin Viola von Cramon eine konsequentere Absetzung von Funktionären aus Russland, während der kanadische Sportrechtler Richard McLaren den derzeitigen Ausschluss russischer Sportler von den meisten Wettbewerben auf internationaler Bühne wie den laufenden European Championships in München infrage stellte.

Für die Expertin, die früher auch dem Bundestags-Sportausschuss angehörte, ist die Entwicklung die Folge systematischer Unterwanderung internationaler Strukturen: "Russland hat es geschafft, über Jahre hinweg seinen Einfluss zu optimieren - über sehr generöse finanzielle Zuwendungen an den internationalen Sport, an nationale Sportverbände, an Fachverbände, an Veranstalter. Es hat damit die Institutionen von innen so ausgehöhlt, unterminiert, korrumpiert, dass es niemand mehr wagt, gegen diese russischen Funktionäre vorzugehen."