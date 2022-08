Transfer-Alarm in Gladbach! Daniel Farke warnt: "Mit diesem Kader lange im Abstiegskampf"

Der Coach des Bundesligisten verwies dabei auf das eher enttäuschende Abschneiden in der vergangenen Saison. „Wir waren im letzten Jahr lange im Abstiegskampf mit diesem Kader“, sagte Farke nach dem 2:2 gegen Schalke am Samstag bei Sky . (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Der einzige Spieler aus dem Seniorenbereich, den wir dazugeholt haben, war Ko Itakura. Er hat eine Vita von zwei Bundesliga-Spielen“, sagte Gladbachs Cheftrainer. Gerade in der Offensive drücke der Schuh, es sei „nicht so, dass ein Füllhorn an Möglichkeiten dasteht“.