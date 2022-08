Megos und Flohe klettern um Medaillen mit

Die deutschen Sportkletter Alexander Megos und Yannick Flohe greifen bei den European Championships nach der Enttäuschung im Bouldern in den Kampf um die Medaillen im Lead-Wettbewerb ein. Am frühen Sonntagnachmittag erreichten die beiden Zimmerkollegen auf den Plätzen fünf und sieben das Finale der besten acht Starter am Abend (ab 18.45 Uhr). Bester in der Qualifikation war der vierfache Weltmeister und Olympia-Dritte Jakob Schubert aus Österreich.