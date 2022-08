Hertha-Torwart Jarstein vor Frankfurt-Spiel suspendiert

Torwart Rune Jarstein vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC ist vor dem Ligaspiel gegen Eintracht Frankfurt (1:1) am Samstag aus dem Kader gestrichen worden. Dies bestätigte Sportchef Fredi Bobic am Sonntag. „Es ist etwas vorgefallen, das sicherlich nicht der Tagesordnung entspricht. Das war schon ein bisschen heftiger“, so Bobic: „Wir haben ein Gespräch am Freitag geführt. Nach diesem Gespräch haben wir Rune aus dem Kader genommen.“