Asamoah kündigt weitere Spielerabgänge bei Schalke an

Fußball-Bundesligist Schalke 04 will sich in den letzten Wochen des Sommer-Transferfensters noch von weiteren Spielern trennen. „Wir müssen auf der Abgabenseite noch was machen. Zum Beispiel mit Amine Harit. Amine weiß das, wir wissen das. Der Markt ist schwierig, wir hätten gehofft, dass schon was passiert ist“, betonte Gerald Asamoah, der Leiter der Lizenzspielerabteilung beim Traditionsklub, am Sonntag im Doppelpass bei Sport1.