Manchester United "verprügelt und schikaniert"! Gary Neville wütet nach Brentford-Debakel

Null Punkte, 1:6 Tore, Tabellenplatz 20 - seit 1921 ist Manchester United nicht mehr so schlecht in eine Premier-League-Saison gestartet.

ManUnited hat „jegliches Selbstvertrauen eingebüßt“

„Wenn man denkt, dass es für Manchester United nicht mehr schlimmer kommen - es ist gerade passiert“, fasste Neville zusammen. „Ich schaue United seit 42 Jahren zu und kann mich an keinen Moment erinnern, in dem ich das Gefühl hatte, dass es so schlecht war wie in dieser ersten Hälfte.“