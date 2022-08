Fitness-Rückstand? Matthijs de Ligt offenbart Chaos-Start beim FC Bayern

Matthijs de Ligt spricht über den harten Trainingsauftakt beim FC Bayern. Der neue Superstar musste sich an die Einheiten von Julian Nagelsmann und Co. erst gewöhnen.

„Rückblickend war das vielleicht ein bisschen zu viel“

Vor allem der Auftakt unmittelbar nach dem Transfer sei ein Mammutprogramm gewesen. „Der Start war verrückt und ein totales Chaos. Ich flog von Turin nach München, machte in der Nacht den Medizincheck, nahm am nächsten Morgen am letzten Teil der Nachbesprechung teil und folgte dem Team am Nachmittag in die Vereinigten Staaten, wo ich - nach europäischer Zeit - um vier Uhr nachts eintraf.“