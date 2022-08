Tennis: Kyrgios mit emotionaler Botschaft an kranke Mutter

Nick Kyrgios setzt sich beim Masters in Montreal gegen die Nummer 1 der Welt, Daniil Medvedev, durch. Nach dem Sieg sendet der Australier eine emotionale Botschaft an seine kranke Mutter.

Tennis-Star Nick Kyrgios scheitert beim ATP-Masters in Montreal überraschend an Hubert Hurkacz.

In der zweiten Runde schlug er die Nummer 1 der Welt, Daniil Medvedev, mit 6:7, 6:4, 6:2. Danach sorgte er auch noch für einen emotionalen Moment. Er schrieb eine Nachricht an seine Mutter auf eine Kamera.

Kyrgios: „Sie sehen nur, wie ich gewinne...“

Kyrgios mit Kampfansage

Mit Blick auf das Spielfeld ist Kyrgios in einer guten Verfassung. Er schickte nach dem Erfolg laut Sportskeeda eine Kampfansage an seine Konkurrenz: „Ihr tut so, als hätte ich noch nie die Nummer eins der Welt geschlagen. Aber ich habe es schon öfter gemacht. Ich habe Medvedev geschlagen. Ich habe Roger (Ferder, Anm. d. Red.), Novak (Djokovic, Anm. d. Red.) und Rafa (Nadal, Anm. d. Red.) besiegt. Ich habe das Gefühl, dass mein Selbstvertrauen und mein Glaube an mich selbst nie zu kurz kommen.“