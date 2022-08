Beachvolleyball: Ehlers/Wickler scheitern im Halbfinale

Die Beachvolleyballer Nils Ehlers und Clemens Wickler haben beim Pro-Tour-Turnier in Hamburg die Chance auf einen Heimsieg verspielt.

Im Halbfinale scheiterte das Duo am Samstagabend im Stadion am Rothenbaum mit 0:2 (16:21, 18:21) an den Niederländern Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen.