La Liga: Lewandowski gibt sein La Liga-Debüt

Der FC Barcelona bestreitet sein erstes Saisonspiel in La Liga gegen Rayo Vallecano. Dabei setzt Xavi auf zahlreiche Neuzugänge - auch auf Robert Lewandowski.

Der FC Barcelona steigt am Abend gegen Rayo Vallecano in die neue Saison in Spaniens erster Liga ein. Anpfiff im heimischen Camp Nou ist um 21:00 Uhr. Neben Robert Lewandowski geben auch weitere Neuverpflichtungen ihr La Liga-Debüt im Trikot der Katalanen.